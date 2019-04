Vertenza Italbacolor srl di Fuscaldo (Cs), svolta assemblea dei lavoratori

Si è svolta ieri 29 Aprile 2019 presso l'azienda Italbacolor srl di Fuscaldo (Cs), indetta dalle oo.ss. Fiom Fim Uilm e Ugl, un'assemblea dei lavoratori per affrontare l'emergenza occupazionale scaturita dal provvedimento di blocco delle attività e che ha comportato l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per tutte le maestranze.

"L'assemblea - si legge in una nota - ha deciso di dare mandato alle OO.SS. di chiedere immediatamente un incontro al Prefetto e di coinvolgere l'amministrazione comunale di Fuscaldo, per affrontare in quella sede le questioni aperte e funzionali alla ripresa del lavoro. Stamattina la richiesta è stata inoltrata e si è in attesa della valutazione della Prefettura.

Fra i lavoratori è forte lo stato di disagio, la preoccupazione per il futuro occupazionale, pertanto è stato indetto lo stato di agitazione a sostegno della vertenza, nonché per la perdita del salario vista la totale sospensione dell'attività, affidando alle OO.SS. il compito di valutare quali iniziative intraprendere per determinare lo sblocco della situazione.

Confidando nella sensibilità della Prefettura l'assemblea si aggiorna per le valutazioni necessarie".