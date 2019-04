Corigliano-Rossano (Cs), distribuzione schede elettorali fino a lunedì 13

Amministrative 2019, la distribuzione delle schede elettorali a domicilio, a cura dei dipendenti comunali, si protrarrà fino a lunedì 13 maggio Da quella data in poi, per chi non l'avesse ricevuta, potrà rivolgersi agli uffici anagrafe di via Provinciale per i residenti nel territorio di Coriglaino e di via Luca De Rosis per i residenti nell'area di Rossano.

È quanto fa sapere il settore affari istituzionale informando che per il rilascio della scheda elettorale è necessario esibire un documento di identità e, in caso di delega, l'apposito modulo e copia del documento d'identità dell'interessato.

SCRUTATORI. La commissione elettorale si riunirà GIOVEDÌ 2, alle ORE 9,30, nella sede comunale, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni di domenica 26 maggio.