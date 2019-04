A rischio il voto a Montegiordano e Oriolo: ricusate le liste

C'e' il rischio che gli elettori di Oriolo e Montegiordano, il prossimo 26 maggio, non possano votare per eleggere il loro sindaco e rinnovare i consigli comunali. La Sottocommissione elettorale circondariale di Cassano, riunitasi nell'ufficio elettorale del comune di Cassano, dopo avere esaminato le liste presentate dai candidati alla carica di sindaco di Oriolo, Francesco Ciro', "Uniamo Oriolo" e Simona Colotta, con la lista "Oriolo nel cuore", e dei candidati alla carica di sindaco di Montegiordano, Rocco Introcaso, con la lista "Un nuovo cammino per Montegiordano" e Luigino Migneco, con la lista "L'ultima Notte", ha deliberato di ricusare tutte e quattro le liste avendo rilevato che le sottoscrizioni degli elettori presentatori risultano apposte sul modello privo di contrassegno della lista dei candidati. Pertanto, al momento, nessuno di loro potra' partecipare alle amministrative del 26 di maggio. Gli interessati intendono ricorrere al Tar della Calabria, che dovra' pronunciarsi entro pochi giorni, per essere riammesse a partecipare. Diversamente si attiveranno per i due comuni i commissariamenti prefettizi, i cui organismi avranno il mandato di governare gli enti locali, nonche' di traghettarli fino alla consultazione elettorale amministrativa.

Dettagli Creato Lunedì, 29 Aprile 2019 18:27