Meetup ‘Cosenza e Oltre’: “Troppi i soldi spesi per esaltare l'immagine turistico-culturale della città”

"È vero che il sindaco deve garantire il benessere dei suoi cittadini, ma a quale prezzo? A Cosenza questa amministrazione si propone di rendere la città un esempio di sostenibilità apprezzata in tutta Europa. Ma a quali costi? A Cosenza si parla di sostenibilità ambientale solo se si costruisce spendendo soldi pubblici. Recuperare e riqualificare sono concetti desueti. Nel frattempo non è dato sapere ad esempio i costi legati alle spese energetiche della città. Citiamo qualche spesa non proprio essenziale: il 29/11/2016 il Comune con delibera n. 71 autorizzava all'acquisto di opere d'arte del maestro Giuseppe Gallo per il MAB. Per l'acquisto dei "Filosofi Guerrieri" si spendevano 139.500,00 € di soldi a bilancio; il Jurassic Mab, molto ammirato, è costato più di 60.000,00 €, di cui solo 27.450,00 € di fondi PAC-Regione Calabria; con determina n.86 del 18/01/2018, si investivano 121.756,00 € di cui 38.400,00 € per fioriere, 25.500,00 € per piantumazione e 35.900,00 € per ombreggianti, il tutto più Iva. Quindi 43.798,00 € di strutture ombreggianti di discutibile gusto estetico e di dubbia funzionalità (subito dopo ammassate in deposito all'aperto) e 46.848,00 € di 4 fioriere architettoniche con le quali il Comune si limitava a promuovere l'importanza del verde e il contrasto alle emissioni di CO2 attraverso la piantumazione di qualche elemento arboreo; la determina 1020/19 del 3 aprile aggiungeva ai 475.000,00 € altri fondi, per un totale di 542.503,40 € per installazioni luminose che producono un non trascurabile inquinamento luminoso".

"A breve animali giganti 'contamineranno' gli spazi pedonali, continuando a distrarre i cittadini. La cracking art quanto ci costerà ancora? Anche la necessità di esaltare l'immagine turistico- culturale di Cosenza attraverso queste opere non ci fa ravvisare un vero interesse pubblico prevalente. Senza elencare ulteriormente le somme investite per feste, festival e inaugurazioni, ci chiediamo: è questo quel che vogliono i cosentini?". Lo scrive, in una nota, il Meetup Cosenza e Oltre.