Marion Le Pen domani in Calabria: visiterà il santuario di San Francesco di Paola

Marion Marechal Le Pen, nipote di Marine Le Pen, sara' domani in visita in Calabria. La visita iniziera' alle 11 a San Marco Argentano e proseguira' ad Altomonte e Guardia Piemontese. L'ultima tappa in Calabria di Marion Le Pen sara' a Paola, dove visitera' il santuario di San Francesco, che fu consigliere dei sovrani Luigi XI e Luigi XII e che e' sepolto a Tours, dove il fondatore dell'Ordine dei Minimi mori' nel 1507. Marion Le Pen rendera' omaggio San Francesco di Paola, che fu molto legato alla Francia, in occasione del 500/mo anniversario della sua canonizzazione.

Dettagli Creato Lunedì, 29 Aprile 2019 15:32