Comunali a Rende, il sindaco Manna: "Quello che propongono gli altri, noi lo abbiamo già fatto"

Propongono interventi sul Parco Robinson e sono previsti seicento mila euro già cantierabili, propongono interventi sul centro storico e sono in partenza gli interventi che realizzeranno le scale mobili, gli alberghi diffusi e si aprono nuove attività grazie alla no tax area, parlano di rifiuti e abbiamo il 70%di raccolta differenziata : insomma, se i nostri avversari avessero letto bene i giornali avrebbero potuto evitare di candidarsi.

Lo afferma il Sindaco di Rende, Marcello Manna.

Quello che stiamo facendo e che avrà a breve consistenza - dice Manna- è fare uscire Rende dal recinto dal campanilismo in cui è stata costretta per decenni.



La stiamo rinnovando - dice Manna - e tra cinque anni, quando avremo finito il nostro mandato, consegneremo alle nuove generazioni una città universitaria che potrà essere, con Cosenza e con la stessa dignità, capitale europea della cultura.

Leggiamo di proposte che sanno di demagogia e che non sono sintonizzate con il fatto che siamo nel 2019.

Rende è pronta a vincere la sfida della globalizzazione con una politica orizzontale, aperta, dove non esistono feudatari ma pari opportunità per tutti. Indietro non si torna