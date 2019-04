Rende, domani Laura Ferrara e Domenico Miceli (M5s) inaugurano il nuovo Punto d'incontro

Si terrà domani, lunedì 29 aprile, alle ore 11 in via Mascagni, 5 l'inaugurazione del nuovo Punto d'incontro e la conferenza stampa di presentazione del Programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative di Rende del 26 maggio 2019. Insieme al candidato sindaco, Domenico Miceli ed ai candidati consiglieri, sarà presente l'eurodeputata m5s, Laura Ferrara, nuovamente candidata al Parlamento europeo per la Circoscrizione Meridionale.

