Corigliano Rossano, Graziano: "I nostri candidati staranno tra la gente"

Una campagna elettorale programmata e ragionata. Si è svolto ieri pomeriggio (sabato 27) presso la sala conferenze dell'Hotel Roscianum, alla chiusura dei termini per la presentazione delle liste, la riunione organizzativa con i 285 candidati consiglieri comunali della coalizione "Giuseppe Graziano, il Sindaco che Unisce".

Obiettivo dell'incontro, promosso dallo stesso candidato sindaco Graziano, con il supporto dello staff della comunicazione, è stato quello di condividere le linee guida della lunga fase elettorale ma anche di tirare le fila di un grande gruppo che da oggi con entusiasmo sarà in giro per la Città con l'obiettivo di portare tra la gente le idee, i progetti e la visione della nuova grande Corigliano-Rossano. «Siamo una squadra formidabile – dice Giuseppe Graziano – composta da donne e uomini che portano con loro quel carico di entusiasmo e motivazioni giuste per costruire la nuova città. Ho chiesto ai miei candidati, ai quali rivolgo il primo grazie per l'impegno e l'entusiasmo, di parlare ai cittadini di Corigliano-Rossano, di parlare con tutti e non sottrarsi mai al confronto e di far leva sulla proposta del nostro programma elettorale. Che è forte! Ho visto entusiasmo e tanta voglia di fare. Siamo questi – aggiunge il candidato Sindaco - è una squadra di 285 persone, ognuno con una propria storia che ha messo in campo. Saranno proprio loro i protagonisti ed il vero motore di questa campagna elettorale. E sono orgoglioso perché questo è un grande gruppo che ha fatto della trasparenza un suo motto. Nelle nostre liste non ci sono imboscati di questo o quel partito o movimento. Le formazioni politiche che hanno scelto di sottoscrivere il mio programma, da Alternativa Democratica a Fratelli d'Italia passando per la Lega, si sono schierate alla luce del sole, così come tutti i movimenti, i comitati e le associazioni che stanno nella coalizione di "Giuseppe Graziano, il Sindaco che Unisce". Con noi non ci sono "mentite spoglie". Non le abbiamo volute per un principio semplice che è quello della correttezza nei confronti degli elettori. Inoltre – precisa Graziano - abbiamo liste pulite. Come anticipato nelle settimane scorse, nei prossimi giorni sul sito internet grazianosindaco.it sarà attivata una pagina dove ogni cittadino potrà consultare il curriculum vitae ed il casellario giudiziario di ogni candidato alla carica di consigliere comunale. Parte da qui – dice concludendo - la nostra campagna elettorale, con l'auspicio che sia un cammino sereno e corretto al termine del quale Corigliano-Rossano possa avere un governo stabile, affidabile, competente e soprattutto carico di idee concrete per l'atteso sviluppo di questa nuova grande Città».