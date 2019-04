"Insieme per andare oltre": il 30 aprile la convention a Crosia

Amministrare con la forza delle idee e con il metodo del fare significa garantire un Governo stabile ai cittadini e dimostrare amore verso la Città. Questo è stato il fil rouge che ha unito le centinaia di attività amministrative, politiche ed istituzionali che negli ultimi cinque anni hanno contraddistinto il Comune di Crosia restituendogli un ruolo guida all'interno del territorio del Basso Jonio cosentino e della Valle del Trionto. Crosia Mirto, oggi, è una realtà ammirata e rispettata sia all'interno che al di fuori dei suoi confini comunali proprio per quel metodo di governo che le ha restituito luce e colori. I colori dell'ambiente, i colori di una gestione sana e trasparente delle finanze pubbliche, i colori delle tantissime proposte che hanno permesso di avviare una nuova campagna di ammodernamento delle infrastrutture comunali. Un cammino, quello dell'Amministrazione comunale a guida Antonio Russo e della Lista civica Evoluzione, che adesso bisogna completare, insieme ai cittadini, nei prossimi cinque anni.

È quanto dichiara il direttivo della Lista civica Evoluzione presentando la convention pubblica in programma il prossimo Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 18.00, in Piazza Dante a Crosia Mirto, durante la quale il Sindaco Antonio Russo presenterà il consuntivo del lavoro svolto nel corso dell'ultima consiliatura e illustrerà le nuove idee e proposte per una Città che deve andare oltre.

Il Buon governo della trasparenza e dalla buona pratica amministrativa è stato un punto fisso dell'Amministrazione Russo. Tanto da diventare punto di riferimento per molte realtà limitrofe che oggi guardano a Crosia come modello da seguire. Quello che ha guidato la nostra comunità nell'ultimo quinquennio è stato un Esecutivo che ha ragionato per addizioni: aggiungendo servizi e attenzione per i cittadini eliminando sprechi ed emorragie di denaro pubblico. D'ora in poi, invece, e per i prossimi cinque anni, bisognerà lavorare in moltiplicazione: migliorando, potenziando e mettendo a frutto il grande cantiere Crosia.

Abbiamo le idee chiare sul da farsi e questo ce lo consente anche l'aver composto una lista di dodici candidati consiglieri ognuno dei quali saprà portare innovazione nella continuità di governo. La Lista Civica Evoluzione che si presenterà alle elezioni del 26 Maggio porta con se un carico di giovani professionisti carichi di entusiasmo e allo stesso tempo fonda sull'esperienza politica e istituzionale di altre figure che hanno ampiamento dimostrato di saper governare con il cuore questa nuova Città.

I nostri candidati, a sostegno del sindaco Antonio Russo sono: Mariateresa Bollini, Saverio Capristo, Gemma Cavallo, Filomena Celestino, Emilio Cinelli, Francesco Cretella, Serafino Forciniti, Giovanni Greco, Giuliana Morrone, Paola Nigro, Francesco Russo e Luigi Salvino.