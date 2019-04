Comunali a Civita: ecco le liste

Presentate le liste per il rinnovo del consiglio comunale di Civita. Tre candidati a Sindaco: Mauro Bloise (Impegno Comune per Civita), Eliana Bruno (Donne Pollino) e Alessandro Tocci (Per Amore di Civita).

Queste le liste:

Lista "Impegno comune per Civita"

Candidato a sindaco : MAURO BLOISE

Candidati a consiglieri

1) Giovanni Antonio Cersosimo

2) Francesco Di Minco

3) Domenico Munno

4) Costantino Stamati

5) Alessandro Rotondaro

6) Anna Rugiano

7) Mario Rizzo

Lista "Donne Pollino"

Candidato a sindaco ELIANA BRUNO

Candidati a consiglieri

1) Anna Bonifati

2) Maria Vittoria Campana

3) Elena Campana

4) Michela Cusano

5) Maria Pirrone

6) Rosa Francomano

7) Cristina Ghillani

Lista "Per amore di Civita"

Candidato a sindaco ALESSANDRO TOCCI

Candidati a consiglieri

1) Francesca Basile

2) Lorenzo Caprara

3) Antonio Luca De Salvo

4) Rossella Iuele

5) Vincenzo Mastrota

6) Vincenzo Miceli

7) Vincenzo Oliveto

8) Andrea Ponzo

9) Antonio Valvolizza