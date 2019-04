Comunali a Corigliano Rossano: gli auguri di Promenzio a tutti i candidati

Inizia da questo momento un importante mese di dialogo e di confronto in tutto il vasto territorio di Corigliano Rossano e con tutte le componenti sociali di questa grande e straordinaria Città. L'obiettivo di ognuno di noi quattro dovrà e saprà essere quello anzi tutto di ascoltare e di interpretare, attraverso la bella ed entusiasmante ricerca del consenso su contenuti, metodi e visione del domani, le istanze, le attese, la passione e la voglia di autentica partecipazione delle donne e degli uomini della terza comunità più grande della nostra regione. Sono convinto che ci riusciremo e che, pur nella diversità di vedute e di soluzioni che ci caratterizzano e che impreziosiscono questa storica campagna elettorale, sapremo tutti contribuire alla preparazione del nostro futuro comune, senza attenderlo.

È quanto dichiara Gino Promenzio, candidato a sindaco per la Coalizione Civico e Popolare, cogliendo l'occasione, con la conferma della partecipazione alla competizione per le amministrative anche del Movimento 5 Stelle ed il deposito nella giornata di oggi (sabato 27) delle liste, per rivolgere a tutti e tre i candidati a sindaco, Claudio Fiorentino, Giuseppe Graziano e Flavio Stasi gli auguri di buona e serena campagna elettorale.

Ad ognuno di loro ed a tutti i candidati consiglieri di tutte le liste – prosegue – a nome mio personale e di tutta la nostra coalizione rivolgo anzi tutto le felicitazioni per la scelta civica e di impegno per la propria terra. il nostro auspicio – aggiunge – è che si riesca tutti a rappresentare quell'esigenza che è avvertita da tutta la popolazione senza distinguo di offrire finalmente e per la prima volta a questo territorio unito il senso, la direzione e la prospettiva di una svolta che – conclude Promenzio – non potrà non essere epocale e di sicura crescita sia per Corigliano Rossano che per tutto il territorio.