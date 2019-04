Rende (Cs), Amministrative: presentata la lista della Lega

Il partito della Lega scende in campo per le Amministrative di Rende con una lista di 16 candidati e con candidato a Sindaco Sergio Scalfari. L'avv. Sergio Scalfari nasce a Catanzaro il 3 febbraio del 1965, è coniugato, padre di una bambina ed è residente a Rende. Svolge attività professionale in qualità di titolare dello Studio Legale Scalfari con sede a Cosenza.

"La Lega è, quindi, pronta a confrontarsi alle prossime Amministrative anche in Calabria e scende in campo a Rende, unico comune sopra i 30.000 abitanti, dove il partito lancia la sua prima battaglia politica. A Rende, nello scenario della prossima competizione elettorale, tra i principali partiti in lizza figura soltanto la "Lega Salvini Calabria" che, insieme ai "5 stelle", è l'unica lista, in prevalenza formata da giovani secondo volontà dei vertici nazionali sia per le Amministrative 2019 che per le Europee, ad avere una connotazione politica ben precisa in mezzo ad un numero considerevole di liste e Movimenti civici. La lista "Lega Salvini Calabria" propone un programma importante che mira a radicare in loco le ambizioni e le idee di un grande partito nazionale, calandole in ogni settore della vita amministrativa, economica e sociale, senza dimenticare gli ambiti più problematici per il territorio. La lista concorre senza apparentamenti e va da sola a confrontarsi nella competizione elettorale, con un programma caratterizzato da elementi innovativi e concreti per dare risposte fattive alle criticità, forte degli ideali di trasparenza e legalità, mirando alla qualità morale dei suoi candidati".