Amministrative, IdM: "A Corigliano-Rossano prima il territorio"

L'Italia del meridione "insieme ai referenti locali, provinciali, regionali e con il supporto del consigliere della regione Calabria On. Orlandino Greco, per dare maggiore forza e vigore a valori ed istanze del territorio, ha deciso di dar vita ad una formazione denominata Civica Corigliano Rossano a sostegno del candidato Sindaco Giuseppe Graziano".

"Il territorio di Rossano Corigliano, in seguito alla recente fusione, necessita come non mai di politiche rivolte alla unione e solidarietà che può e deve avvenire attraverso la riscoperta e promozione di culture ed identità comuni che abbiano quale obiettivo prioritario la crescita sociale e civile, nonchè la formazione di una comunità unita.

Questa forte determinazione e presa di coscienza ha permesso di avvicinare e raccogliere liberi cittadini, uomini e donne, giovani ed anziani, imprese, forze politiche, associazioni e movimenti, per dar vita ad una formazione di natura Civica che intende impegnarsi, oltre ogni divisione parziale ed ideologica, a mettere in atto interventi mirati e specifici a valorizzare un territorio ed una popolazione diventati tra i primi della Calabria.

Corigliano Rossano ha tutte le potenzialità necessarie per innescare un processo virtuoso di sviluppo per dare risposte concrete ai giovani ed alle imprese che dovranno rappresentare sempre più il volano per creare occupazione ed essere fonte produttiva di ricchezza.

Pienamente soddisfatto il Consigliere Orlandino Greco il quale ha ribadito il suo impegno, in ogni sede, a favore del territorio che necessità ogni forma di attenzione.

Sentito ringraziamento è stato espresso dal Candidato Sindaco Giuseppe Graziano per l'impegno e la disponibilità dell'Italia del Meridione e del suo leader Orlandino Greco nell'andare incontro alle esigenze della comunità al fine di rendere forte e coesa la nuova e grande cittadina della Sibaritide.

Ora tutti a lavorare per realizzare i programmi di un Sindaco che unisce, Giuseppe Graziano".