Amministrative, i candidati della lista "Siamo Altomonte"

Ad Altomonte presentate tre liste: Gianpietro Coppola sfiderà Domenico Giglioe Rosellina D'Ambra.

Giglio, 39 anni, guida la lista "Siamo Altomonte" presentata oggi "Per riportare fiducia alle nuove generazioni" come recita uno slogan della lista.

"Una scommessa - si legge in una nota - che si contrappone a chi piùa lungo ha già dimostrato i suoi meriti ma anche i suoi limiti e che non vede apparentamenti politici. In campo con Giglio anche diverse energie della piattaforma Altomonte protagonista, gruppo nato qualche mese fa che ha dato prova delle capacità culturali che può esprimere grazie al coinvolgimento di donne e uomini in diversi settori, dall'arte all'economia, all'agroalimentare e al turismo. Intanto Altomonte non gode di una situazione socio-economica fiorente. Saranno i cittadini a sancire d chi è stata la colpa. Intanto il clima si infiamma e il fermento tra i giovani è tanto".

Questi i candidati di Siamo Altomonte Giglio sindaco

Germano Lia

Frangelli Francesca

Fragale Pamela

Caldani Mariangela

Verta Valeria

Di Marco Francesco

De Rosa Raffaele

Sparano Francesco

Giori Pasquale

Esposito Mario

Campolongo Ciro

Cortese Luigi