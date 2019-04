Corigliano Rossano (Cs), scomparsa Schiavelli: il cordoglio del commissario Bagnato

Scomparsa di Antonio Schiavelli, produttore calabrese di agrumi e presidente dell'Unione nazionale tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli (Unaproa). Oltre alla figura umana mancherà l'impegno incessante per lo sviluppo del settore agricolo portato avanti grazie anche alla sua profonda conoscenza del settore ortofrutticolo. È stata preziosa la sua capacità organizzativa con i produttori messa in atto fino all'ultimo contribuendo alla crescita del made in Italy.

Ad esprimere profondo cordoglio è il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico Bagnato, a nome di tutto l'Organo Commissariale.

Dopo la camera ardente allestita a ROMA, la salma sarà trasportata nel territorio di Corigliano dove domani, sabato 27 aprile, alle ore 16, si terranno i funerali nella Chiesa di San Antonio. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).