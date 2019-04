Violenza di genere e Codice rosso, il M5S presenta il pacchetto di leggi a Corigliano Rossano (Cs)

Il tour "Violenza di genere e Codice rosso", promosso in Calabria dalla portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, Elisa Scutellà, arriva a Corigliano-Rossano. Dopo l' incontro di Rende, il primo in provincia di Cosenza, il pacchetto di leggi a tutela delle donne e dei minori sarà presentato anche nella nuova terza Città della Calabria. Appuntamento a Domenica 28 Aprile alle ore 18.00 presso la ex delegazione comunale di piazza Montalti nel centro urbano di Rossano.

Relatori dell'evento, insieme a Elisa Scutellà, saranno l'eurodeputata 5stelle Laura Ferrara e Franco Lanzino presidente della Fondazione Onlus "Roberta Lanzino" che da anni, dopo il terribile assassinio della figlia Roberta, lavora instancabilmente per diffondere la cultura della non-violenza all'interno della società calabrese. Prevista, inoltre, la presenza di Giuseppe Sessa, fratello di Maria Rosaria, la giornalista rossanese uccisa a soli 27 anni dall'ex fidanzato.

«Il percorso che ho deciso di intraprendere con questo tour – afferma la deputata pentastellata Scutellà - ha l'intento di informare le persone che vi parteciperanno sulle modifiche che abbiamo apportato ad una normativa che non difende né rende giustizia in modo efficace a tutte le vittime di violenza di genere. Una normativa rea di aver evidentemente sottovalutato l'onda inarrestabile di odio ed incontrollabile violenza che permette ancora oggi che ogni 72 ore venga uccisa una donna. Che il mio NO alla violenza di genere diventi il nostro NO».