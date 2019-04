Con i 14 milioni di euro che abbiamo ottenuto da Agenda Urbana sull'asse Por per l'area Cosenza - Rende renderemo concreta l'idea di città unica e avvieremo una serie di interventi straordinari per tutta la città.

Lo afferma il Sindaco di Rende, Marcello Manna.

È previsto un piano consolidato di interventi nel centro storico - dice Manna - dalla presenza delle scale mobili alla ulteriore riqualificazione del castello.

Saranno presenti interventi per gli alberghi diffusi che renderanno ancora più appetibile, turisticamente, Rende.

Seicentomila euro saranno spesi per il Parco Robinson con la creazione di spazi di inclusione sociale che valorizzeranno ulteriormente la struttura.



Tutta l'architrave di Agenda Urbana è stata concepita per sostenere l'efficientamento energetico delle due città, per dare risposte all'emergenza abitativa dei nuclei sociali in difficoltà, per la promozione di start up che saranno inevitabilmente collegate agli investimenti nell'area industriale e alla formazione che costantemente si esplica da Arcavacata.

Siamo proiettati in una visione delle cose - aggiunge Manna - che guarda al futuro e a una città che ha superato un decennio di immobilismo e di crisi