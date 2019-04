Rende: costituita l'associazione "Innovazione Popolare", a sostegno di Marcello Manna

Si è costituita a Rende l'Associazione "Innovazione Popolare" con portavoce il prof. Vincenzo Pezzi. L'associazione si propone come libera aggregazione di persone provenienti dal mondo del lavoro e dell'associazionismo sociale poste al servizio della comunità locale per ampliare gli spazi e le esperienze di partecipazione democratica. L'associazione si ispira ai va­lo­ri eti­co – ci­vi­li ti­pi­ci del­la sto­ria e de­gli idea­li del po­po­la­ri­smo ita­lia­no ed eu­ro­peo di ma­tri­ce cri­stia­na. Il direttivo della nuova associazione proviene da un intenso percorso che ha portato, fra l'altro, alla costruzione della lista Rende Bene Comune, che alle precedenti elezioni comunali di Rende ha contribuito alla storica svolta amministrativa costituita dall'elezione a sindaco di Marcello Manna. Sono due le linee direttrici fondanti dell'Associazione: quella della formazione sui temi culturali e politici identitari e quella dell'azione sul territorio, volta allo studio dei problemi ed all'elaborazione di proposte concrete da offrire come contributo all'azione amministrativa.

"Innovazione Popolare" si porrà accanto a tutti i cittadini di Rende alle associazioni civiche e alle formazioni politiche rinnovando l'impegno a trovare soluzioni ai tanti problemi che la città ha ereditato dalle passate amministrazioni ed avendo lo sguardo volto alla costruzione di una nuova Area Urbana moderna e all'avanguardia. "Crediamo che il bene della città non si costruisca in maniera pregiudiziale ed in alcuni casi nostalgica urlando un facile dissenso, ma costruendo luoghi e percorsi che favoriscano l'emergere di realtà solidali capaci di proposte dirette alla costruzione del bene di tutti e non di pochi soliti e potenti noti. Con il sindaco Marcello Manna si è aperta una nuova fase in cui il civismo e la partecipazione dei cittadini sono chiamati a dare contributi responsabilmente costruttivi per il bene della città. Siamo impegnati con lealtà a sostenere l'avv. Marcello Manna alle prossime elezioni amministrative ed abbiamo collaborato alla composizione della lista "Marcello Manna Sindaco". Crediamo nella possibilità che un concreto impegno nella vita della comunità possa essere autentica forza propulsiva verso un tangibile progresso, ed invitano tutte le donne e gli uomini di buona volontà ad incontrarci per condividere questo percorso".