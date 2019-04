Corigliano-Rossano (Cs), Europee: stabiliti spazi affissione manifesti

Elezioni Europee ed Amministrative di DOMENICA 26 MAGGIO ed eventuale turno di ballottaggio di DOMENICA 9 GIUGNO 2019, il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, ha stabilito gli spazi speciali da destinare all'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale diretta.

CORIGLIANO/Per il Centro Storico è stata indicata villa MARGHERITA, per lo Scalo sia via FONTANELLE che contrada San FRANCESCO, a Schiavonea piazza MARIA AD NIVES e a Cantinella via Michelangelo BUONARROTI.

ROSSANO/Per il Centro Storico si potrà affiggere su via MINNICELLI, per lo Scalo su via NAZIONALE e PAPA GIOVANNI VII, a contrada Amica su via PROVINCIALE e a contrada Piragineti su via PROVINCIALE.