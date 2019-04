Cocaina nell'uovo di Pasqua, coniugi arrestati nel Cosentino

Due coniugi di 39 e 37 anni, residenti a Grisolia, sempre nel Cosentino, incensurati, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di cocaina, che nascondevano in casa, e sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La donna, accortasi dell'arrivo dei carabinieri, ha gettato dalla finestra un contenitore di plastica gialla, di quelli che contengono le sorprese delle uova di Pasqua. Ma i militari avevano gia' circondato l'abitazione e hanno assistito alla scena, recuperando poi il contenitore. Trovati anche un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento dello stupefacente. I coniugi sono stati posti agli arresti domiciliari.