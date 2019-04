Villapiana (Cs), 16 nuove assunzioni a tempo indeterminato in BSV

BSV – Servizi per il territorio Srl è una società in house, al 100% di proprietà del Comune di Villapiana, che gestisce, con passione e impegno, alcuni servizi essenziali per il territorio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Raccolta Differenziata, che quest'anno ha sfiorato la percentuale del 70%, il trasporto e smaltimento rifiuti di ogni tipo, la gestione della Stazione di Trasferimento dei rifiuti di 15 Comuni, lo spazzamento e la pulizia delle strade ed aree pubbliche, la gestione del verde pubblico, la gestione della Piscina Comunale, il supporto manutenzione scuole, la pulizia e livellamento spiagge comunali e la gestione del servizio mensa per le scuole.

Nel 2016 ha dato vita alla SSD Polisportiva BSV Villapiana, che si occupa, con risultati importanti al livello nazionale, di nuoto, piscina, calcio, e progetti con le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio.

Una realtà complessa, poliedrica, dinamica e attiva, diretta dal 2014 dall'Amministratore Unico Eduardo Lo Giudice recentemente riconfermato alla guida dell'Azienda, la BSV – Servizi per il territorio, che ha registrato, anno dopo anno, una crescita costante, trasformandosi da semplice idea posta al servizio del territorio in concreta certezza operativa.

Tale crescita non poteva limitarsi alla quantità dei servizi resi e alla qualità degli stessi.

Un'azienda che cresce è un'azienda che investe nel personale, creando le condizioni migliori al fine di formare una squadra, sempre più qualificata e motivata, che operi in concerto per il perseguimento della mission aziendale, cioè la cura del territorio.

Il costante incremento dei livelli di raccolta differenziata, il desiderio e l'esigenza progettuale di offrire una professionalità proiettata verso il futuro ad un territorio sempre più vasto, connessa ad un ventaglio di servizi variegato, ha determinato la necessità di una struttura aziendale più consolidata, che non poteva limitarsi agli oltre 60 contratti stagionali che ogni anno, fin dal 2014, venivano siglati, e che continueranno a sussistere in funzione delle necessità di potenziamento legate a determinati periodi dell'anno.

Per questi motivi, in funzione di una riorganizzazione della struttura legata alle nuove necessità gestionali e organizzative derivanti dalla costante crescita, BSV-Servizi per il territorio srl ha indetto un bando pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 16 nuovi collaboratori (2 amministrativi, 3 autisti e 11 operatori ecologici). Svoltasi la procedura concorsuale, si è dato luogo alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso.

Va sottolineato come l'indizione del bando sia stata possibile, da un lato, in funzione degli ottimi risultati della Raccolta Differenziata porta a porta registrati nell'ambito del primo periodo operativo completo, relativo anno solare 2018, fondamentale banco di prova per l'azienda, dall'altro grazie all'evoluzione normativa del TUSP – Testo unico Società a partecipazione pubblica, che solo dal 1° Luglio 2018 permette a società in house, come la BSV-Servizi per il Territorio, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, senza dover obbligatoriamente attingere personale dall'Elenco Personale Eccedente Regionale, imposizione giuridica che avrebbe penalizzato professionalità e lavoratori del territorio di Villapiana.

La BSV-Servizi oggi è dunque un'azienda più forte, che continua il proprio percorso di crescita, il quale è al tempo stesso crescita per tutto il territorio, di tutto il Comune di Villapiana, alla luce della creazione di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in un'area dove storicamente l'emigrazione occupazionale è tristemente consolidata e il precariato è realtà tanto diffusa quanto dominante.

Fieri del percorso di potenziamento del personale intrapreso, fortemente voluto e condiviso dal nostro Socio Unico, cioè dal Comune di Villapiana, ci sottraiamo a qualsiasi polemica strumentale, respingendola al mittente, certi che contribuire alla crescita dell'occupazione stabile sul nostro territorio, al fine di garantire un servizio ancora più efficace ed efficiente, sia la migliore risposta e la strada giusta da perseguire.