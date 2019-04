Tarsia (Cs), 25 Aprile: iniziativa nel cimitero dei migranti

"Domani a Ferramonti di Tarsia sara' un 25 aprile straordinario, destinato a passare alla storia, perche' per la prima volta la ricorrenza della Festa della Liberazione viene celebrata partendo, prima della consueta cerimonia all'ex Campo di Concentramento fascista, dal vicino cantiere dov'e' in costruzione il cimitero internazionale dei migranti". E' quanto afferma, in una nota, il leader del movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore dell'opera per la cui realizzazione lotta ininterrottamente da 5 anni e mezzo, dalla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Il programma della giornata del 25 aprile prevede alle 9,30 la visita al cantiere del cimitero internazionale dei Migranti e a seguire la manifestazione all'ex Campo di Ferramonti.

"Sara', il 25 aprile di quest'anno, una giornata storica - ha detto ancora Corbelli - perche' quest'anno finalmente siamo riusciti a far partire i lavori della grande opera che dara' dignita' alle vittime dei tragici naufragi".