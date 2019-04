Cosenza, domani lavori su un tratto di via Simonetta: restrizioni al traffico e alla sosta

Per consentire i lavori di riparazione di una perdita idrica su via Simonetta, il Comando della Polizia Municipale ha disposto alcune restrizioni al traffico e alla sosta. Nella giornata di giovedì 25 aprile, dalle ore 7 alle ore 20, sul tratto di via Simonetta che va da viale della Repubblica al civico 33, saranno attivi il divieto di transito e di sosta con rimozione. Dal provvedimento sono esclusi i mezzi di cantiere.

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Aprile 2019 12:39