Corigliano Rossano (Cs), Sorical: carenza d’acqua per riparare condotta

Oggi, mercoledì 24 aprile, a Corigliano Rossano mancherà l'acqua in contrada Foresta, Toscano-Nubrica e in parte di contrada Santa Caterina per lavori urgenti da parte della Sorical. È quanto ha comunicato la stessa Sorical agli uffici comunali oggi (mercoledì 24).

L'interruzione del servizio si rende necessaria per riparare una rottura improvvisa in contrada Liboia, nel Comune di Caloveto. L'Organo Commissariale si scusa per i disagi.

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Aprile 2019 12:32