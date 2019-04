Corigliano Rossano (Cs), “Gente di Mare” sta con il candidato a sindaco Promezio

"Il movimento "Gente di Mare", nato nel Gennaio 2019 ha come scopo principale e sua mission lo sviluppo in termini di vivibilità, cultura, senso civico, urbanistica del territorio del Comune di Corigliano-Rossano. Il sogno del nostro movimento e dunque il nostro programma è quello di consegnare ai nostri figli e alle generazioni future un luogo migliore in cui vivere, un luogo che ricorda le sue tradizioni, le valorizza e ne fa punti di forza, ma è tutto proiettato verso il futuro. Sogniamo un territorio dove ci sia un servizio di trasporto urbano efficiente, un luogo con aree destinate ai giovani, anziani e bambini, un luogo dove non sia un lusso ammalarsi e il lavoro non sia una chimera. Vorremmo una città che oggi non c'è e che rischia seriamente di finire in mani sbagliate, in quelle stesse mani che hanno ridotto il territorio nelle condizioni attuali, che lo hanno reso periferia, che lo hanno relegato ai margini. Il 10 Marzo eravamo con Gino Promenzio alla presentazione della sua candidatura. Lì abbiamo ascoltato il racconto di un sogno e di un programma, quel sogno e quel programma sono diventati i nostri. "Una città a misura di bambino" è il progetto aggregante, per questo progetto siamo scesi in campo, per questo progetto vogliamo lottare, per questo progetto sosteniamo Gino Promenzio". Lo afferma in una nota Morena Barletta, coordinatore di "Gente di Mare".

Dettagli Creato Martedì, 23 Aprile 2019 19:39