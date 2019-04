Corigliano-Rossano (Cs), il movimento “Patto sociale” sta con Fratelli d’Italia

L'esperienza professionale e politica maturata sul campo. L'attitudine e l'approccio alla ricerca di soluzioni per le piccole e le grandi questioni sociali ed opportunità che continuano ad interessare Corigliano Rossano ed il territorio. Il Movimento Patto Sociale si dichiara in sintonia con i programmi, l'impegno e con la direzione indicati e ribaditi con trasparenza da Fratelli D'italia. Per la costruzione di un progetto futuro.

Contenuti, metodi ed obiettivi condivisi sono stati spiegati, nei giorni scorsi, nel corso di un incontro ad hoc, nella Delegazione Comunale dello Scalo di ROSSANO.

La sfida epocale che abbiamo di fronte – è stato sottolineato nell'incontro – richiama tutti ad un grande senso di responsabilità.