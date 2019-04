Manna: "Proporremo candidatura Cosenza - Rende capitale della cultura"

Proporremo, al prossimo bando, la candidatura univoca delle città di Cosenza e Rende a capitale della cultura europea.

Lo afferma il Sindaco di Rende, Marcello Manna.

Le due città hanno un patrimonio culturale, artistico e scientifico che rappresenta un unicum nel Mezzogiorno e che deve diventare motivo di sviluppo per tutto il comprensorio.

Come arricchimento della nostra dotazione culturale, peraltro, il 4 maggio la Città di Rende riceverà sessanta opere di fama internazionale.



Seguendo l'esempio di Matera e Plovdiv_dice Manna - l'area di Cosenza - Rende avrebbe tutti i requisiti per ambire a questo prestigioso riconoscimento.

La presenza delle tracce di tutte le civiltà storiche, la testimonianza dell'arte contemporanea, un'università che è centro di ricerca e di sperimentazione all'avanguardia - afferma Manna - sono fattori che possono tranquillamente dare dignità a una candidatura che formalizzeremo non appena si apriranno i relativi termini dei bandi nazionali.

Per la Calabria sarebbe uno straordinario volano di crescita sostenibile e turistica e confidiamo di poter avere un sostegno ampio per un'idea che non è avveniristica e che impegnerà le future generazioni