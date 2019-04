Aprigliano (Cs), Amministrative: spunta il nome di Alessandra Femia

Conto alla rovescia anche ad Aprigliano, il piccolo Comune che fa da cerniera tra Cosenza e la Sila.

In vista delle imminenti amministrative, c'è una certa animazione nei gruppi politici che si contrappongono a Gabriele Perri.

Sebbene finora non siano ancora state presentate liste, c'è chi fa il nome di Alessandra Femia, giovane avvocata e fondatrice, nel 2010, dell'associazione Idea libera.

Apriglianese doc, la Femia è piuttosto attiva e stimata in paese. Consulente di Presila cosentina, la società partecipata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, la giovane legale fa parte di due cori polifonici e del Consiglio pastorale.

È difficile dire altro sullo star dell'arte riguardo alla candidatura della Femia, che è attualmente in fase di discussione.

Dettagli Creato Venerdì, 19 Aprile 2019 16:54