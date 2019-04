Corigliano-Rossano (Cs), approvato Piano per l'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/2020

"Diritto allo studio, garantire e migliorare il servizio mensa che per l'anno scolastico 2019/2020 si stima sarà rivolto a 240 mila e 519 utenti. – Prevedere l'acquisto di cinque nuovi scuolabus per assicurare gli standard adeguati del servizio trasporto scolastico. – Promuovere progetti ed interventi finalizzati a facilitare l'integrazione di soggetti diversamente abili, la frequenza e l'apprendimento scolastico, attraverso il sostegno educativo in classe, la fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, il trasporto e l'accompagnamento. – Incentivare lo studio e premiare il merito attraverso la fornitura gratuita e parziale di libri di testo".

Sono, questi, alcuni degli obiettivi del Piano per l'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/2020 approvato dal Commissario Prefettizio di Corigliano-Rossano, il Prefetto Domenico Bagnato, con i poteri del consiglio comunale.

Il documento è stato redatto dal settore politiche sociali e istruzione guidato dalla dirigente Tina De Rosis.

Il Piano è stato costruito anche sulla base delle proposte pervenute degli istituti scolastici del territorio comunale e pianifica la spesa degli interventi che, se finanziata dalla Regione Calabria, consentirà di mettere in atto iniziative e progetti utili a migliorare i servizi ed ottimizzare le risorse.