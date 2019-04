Orsomarso (Cs), 2,1 mln per l’adeguamento sismico della scuola “Salvo D’Acquisto”

"Presto sarà avviata l'apertura della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola Salvo D'Acquisto". Lo annuncia il sindaco di Orsomarso, Antonio De Caprio, in una nota che informa sul finanziamento di 2.100.000 euro ottenuti utilizzando il piano triennale 2018-2020 del MIUR in materia di edilizia scolastica.

Nel mese di luglio 2017, a seguito di giuste e precauzionali indagini tecniche conoscitive per una valutazione della pericolosità della struttura, fu assunta responsabilmente, con un'ordinanza sindacale, la decisione di chiudere il plesso scolastico, garantendo però il diritto allo studio di bambine e bambini con lo spostamento immediato degli arredi in altre strutture a disposizione del Comune delle aule necessarie per il regolare svolgimento delle attività didattiche della primaria e della secondaria, oltre a mettere a disposizione spazi adeguati per la scuola dell'infanzia.

"Grazie al finanziamento ottenuto da questa Amministrazione - ha dichiarato il primo cittadino del borgo di Orsomarso - ci attiveremo per le necessarie opere di adeguamento e a parziali interventi di demolizione e ricostruzione di spazi del plesso scolastico. Noi vogliamo che i nostri bambini vivano serenamente le giornate di costruzione del loro sapere all'interno di scuole sicure e adeguatamente attrezzate per la loro educazione formativa. Purtroppo, gli enti locali sono lasciati sempre più soli a fronteggiare le responsabilità di tante materie complesse e impegnative come quella, ad esempio, della prevenzione - conclude la nota di Antonio De Caprio -. Grande è la soddisfazione per il raggiungimento di un altro dei tanti obiettivi prefissati e ottenuti in questi cinque anni di buona amministrazione, con responsabile e quotidiano impegno a favore della nostra comunità, nell'attesa di poter annunciare presto altri importanti risultati".