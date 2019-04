"Il potenziamento dell'offerta turistica deve trovare un nuovo slancio dalla messa a sistema del patrimonio storico, culturale, architettonico, archeologico, religioso, ambientale, paesaggistico, balneare, enogastronomico diffuso nel territorio, nonché dalla collaborazione tra tutti gli operatori del settore nel comunicare, diffondere e promuovere un'immagine attrattiva della città. È questo uno dei principali obiettivi della stagione di buongoverno per la nuova Città di Corigliano Rossano prospettata dal nostro candidato a Sindaco Giuseppe Graziano. L'obiettivo è alto e lungimirante: agganciare il nord-est della Calabria al circuito pugliese e lucano, che attualmente, anche grazie al boom del Salento ed a Matera Capitale Europea della Cultura 2019, attrae flussi turistici nazionali ed internazionali".

È quanto afferma Grazia Vulcano, candidata al Consiglio comunale nella lista "Co.Ro. di Moderati" nell'ambito della coalizione a sostegno di Giuseppe Graziano,

"È notizia dei giorni scorsi quella afferente il recente arrivo di turisti coreani alla scoperta della Calabria e delle sue innumerevoli bellezze, in particolare quelle dello Jonio cosentino. Si prospetta, pertanto, in base a tali ottimistici giudizi e alle più rosee previsioni, un futuro radioso per il settore ricettivo della neonata Città unica di Corigliano Rossano per quanto attiene l'arrivo, da qui ai prossimi anni, di villeggianti provenienti da così lontani Paesi. Il merito di tale operazione va ascritto alla Coldiretti, la quale si è data la missione, ultima in ordine di tempo, di far conoscere la Calabria ai coreani del Sud. In Calabria, da quanto si apprende dagli organi di stampa, ha dunque avuto luogo – dichiara Grazia Vulcano – un vero e proprio tour conoscitivo grazie al quale i turisti coreani hanno avuto modo di ammirare i numerosi beni culturali, gustare le specialità enogastronomiche, immortalare paesaggi mozzafiato a contatto con la natura. Un primo, importante passo verso la realizzazione di un'entità turistica permanente per organizzare al meglio, con le opportune sinergie inter-istituzionali, l'accoglienza dei turisti coreani alla volta della Città di Corigliano Rossano e dei suoi tanti "tesori" da custodire, valorizzare, tramandare. Una Città accogliente e ospitale, proiettata verso sempre più avvincenti sfide, che costruiremo insieme al nostro Sindaco Giuseppe Graziano".