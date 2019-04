Castrovillari: cittadinanza onoraria a Orazio Pietro Attanasio

Il Consiglio comunale del capoluogo del Pollino, sabato 20 aprile, appositamente convocato per le ore 10,30, conferirà la cittadinanza onoraria, per particolari meriti professionali, al dott. Orazio Pietro Attanasio, nato a Napoli ed originario di Castrovillari(dove ha svolto i suoi studi al Liceo Classico"Garibaldi" prima di laurearsi e specializzarsi fuori regione nonché lavorare oltr'Alpi ed oltre Oceano), professore di Economia presso l'University College e Direttore della Ricerca nell'Istitute for Fiscal Studies di Londra.

Lo rilancia con un invito alla cittadinanza, affinché possa essere presente alla cerimonia, il Sindaco, Domenico Lo Polito, entusiasta del momento programmato "che esprime- aggiunge- l'orgoglio di una comunità per un proprio figlio che si è affermato con le sue attitudini e sacrifici a livello internazionale per dedizione a studi socio-economici importanti."

"Ricercatore presso il Center for Ecnomic and Policy Research, Orazio Pietro Attanasio- ricorda il primo cittadino- ha insegnato pure a Stanford ed è stato visiting professor all'Università di Chicago- oltre ad essere impegnato in più Paesi - con un curriculum più che prestigioso e variegato (sottolineato da riconoscimenti) che descrive il suo operare anche nei campi sensibili dell'analisi economica dello sviluppo tra consumo delle famiglie- risparmio e comportamento nell'offerta di lavoro.

"Insomma – aggiunge Lo Polito per far partecipare al Consiglio comunale- un'espressione bella della nostra città che porta lustro alla serietà del popolo di Calabria. Fattori che non possono che muovere ciascuno ad essere presente e che, contestualmente, porgono, con semplicità,- conclude- anche gli auguri di buona Pasqua a Tutti nella consapevolezza della capacità che possiede ciascuno di fronte alla realtà grazie a Ciò che suscita il proprio Io con quello che lo consiste."