Lista Occhiuto Presidente: “Da Pd calabrese finto moralismo”

"Un partito di impresentabili, con un Governatore, deputati indagati per gravi vicende, consiglieri regionali sotto processo per Rimborsopoli. Invece di andarsene a casa e chiedere scusa ai calabresi vanno a fare gli esposti in Procura". Lo afferma, in una nota, la Lista Occhiuto Presidente.

"Sono ogni giorno attenzionati dalle Procure -si legge ancora nella nota - hanno subito confini e avvisi di garanzia, sono accusati di fare la cresta sui rimborsi ma non perdono la faccia tosta di fare i moralisti. Il PD calabrese è il vero problema di Zingaretti che vuole sbarazzarsi di questo gruppo dirigente vecchio, che oggi viene commissariato in tutto per le clientele dei suoi uomini. Li spazzeremo via dalla Regione restituendo aria pulita ai calabresi che ormai non aspettano altro che mandarli a casa".

Dettagli Creato Giovedì, 18 Aprile 2019 17:27