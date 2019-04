Decreto Crescita. Misiti (M5S): “Anche Belvedere tra i beneficiari degli stanziamenti decisi dal Governo”

"Belvedere potrà godere di 70.000 euro da investire per la crescita del proprio territorio. Il Governo ha frantumato quel muro fatto di tagli e di austerity alzato dai precedenti governi. Sono soldi stanziati nel Decreto Crescita con cui diamo il via ad un piano straordinario di investimenti nei Comuni d'Italia e, quindi, anche in quelli calabresi. In questo modo si fa ripartire l'economia e si offrono risposte alle esigenze di sviluppo che arrivano dalle amministrazioni locali. Il nostro Governo sta attuando quanto era stato promesso da noi tutti in campagna elettorale. Perché l'obiettivo è quello di dispiegare le risorse su tutto il territorio e fare crescere anche il Sud, senza il quale l'Italia non va da nessuna parte. Sono fatti concreti, questi, che possono aiutare a cambiare la Calabria ed il nostro Paese. E chi pensa e dice che si tratti di manovre pre elettorali non fa che confermare un proprio insano retaggio fatto di propaganda e di clientes, logiche di un passato che noi rifuggiamo". Lo afferma Massimo Misiti, Portavoce alla Camera dei deputati del Movimento 5Stelle.

Dettagli Creato Giovedì, 18 Aprile 2019 12:59