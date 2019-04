Mons. Savino incontra detenuti del carcere di Castrovillari: "Calabria sta male perché c'è troppa corruzione"

"La nostra Calabria sta male. E sapete perche'? Perche' in Calabria c'e' troppa corruzione e la corruzione taglia le ali alle nuove generazioni, toglie loro il futuro, strappa il futuro ai vostri figli, ai vostri nipoti. E' la legalita' il mezzo per raggiungere la giustizia". Lo ha detto il Vescovo di Cassano allo Jonio, mons. Francesco Savino, incontrando i detenuti del carcere di Castrovillari in occasione della visita per Pasqua.

"E' Pasqua - ha detto il presule - anche per voi. Capisco cio' che provate qui dentro ma questo luogo e' un luogo importante, educativo, per ritornare a vivere bene la vita. Se ci fate caso, se rileggete le vostre vite vi renderete conto che spesso bastano sciocchezze per rovinarsi la vita stessa. Hannah Arendt fece una riflessione bellissima su Auschwitz parlando di 'banalita' del male'. Cioe' noi facciamo del male in modo 'stupido'. I problemi non si risolvono con altri problemi, non si risolvono con scelte sbagliate, non si risolvono facendo del male. E oggi, chi non ha problemi? Non aggiungiamo sofferenza ad altra sofferenza. E allo stesso tempo non pensate che per voi non ci sia futuro". Nell'omelia mons. Savino ha ricordato che "il protagonista del Vangelo ascoltato e' Giuda, il traditore. Solitamente chi tradisce e' chiamato 'infame' ed e' colui da punire. Ma io vi dico altro, come gia' disse don Primo Mazzolari: 'Giuda e' mio fratello'. Ce la prendiamo con Giuda quando in realta' Giuda siamo noi, perche' il piu' grande tradimento e' quello che facciamo alla nostra stessa vita quando la sciupiamo, e per 'denaro' facciamo scelte sbagliate che portano a commettere reati, soprusi. Dunque il vero tradimento e' tradire la vita stessa". "Promettete a voi stessi - ha sostenuto ancora il presule - di voler fare il bene per voi, per le vostre famiglie e per la societa'. Dovete riconciliarvi con la vostra vita e con la societa' che avete duramente ferito con le vostre scelte sbagliate. Per voi, cari amici, c'e' ancora la possibilita' di vivere una vita da uomini e donne liberi".