A Mendicino (Cs) la prima serata di “For Lady Over 33, Concorso Nazionale di Bellezza… e non solo”

l Teatro Comunale di Mendicino ha fatto da cornice al debutto della prima serata di "For Lady Over 33, Concorso Nazionale di Bellezza... e non solo" 2019 promosso e organizzato da Ermanno Reda e dal suo nutrito staff, Loredana Ambrosio, Manuela Capalbo, Vincenza Salvino, Angela Greco, Fernanda Perrone, Emanuel Reda, Massimo Moretti e Donato Buccieri.

DANIELA ZACCARIA ELETTA LADY CITTA' DI MENDICINO

La fascia di "Lady Città di Mendicino" è andata a Daniela Zaccaria, che ha conquistato anche i titoli di Lady Sorriso e Lady Donne 2019 quest'ultima scelta da Antonio Volpentesta, Vice Presidente dell'Associazione Donne 2019. In classifica oltre a Daniela Zaccaria anche Patrizia Gardi e Viktoria Naumik , per loro un secondo posto e Teresa Vanzillotta al terzo posto. Ad Elena Kutyepova la fascia d Lady Eleganza.

FRANCESCA PECORA E MARIA PODIGORA MADRINE DELLA SERATA

Madrine della serata, accanto al patron Ermanno Reda, la conduttrice Maria Podigora, già nota al pubblico del piccolo schermo per la sua trasmissione di successo "Nel salotto di Maria" in onda sul canale Esperia Tv. Accanto a lei Francesca Pecora perfettamente a suo agio nelle vesti di co – conduttrice che ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza, la sua simpatia e la sua bravura.

Fascino ed eleganza, bellezza e classe, un connubio perfetto per "For Lady Over 33", giunto alla sua V edizione, che, così come accaduto negli anni precedenti, ha rivolto particolare attenzione a tematiche attuali quali la violenza sulle donne e la prevenzione. Al riguardo, toccante è stata la testimonianza di Antonella Ricioppo presidente di Ali Rosa, l'associazione che si occupa di dare sostegno a 360° alle donne colpite dal cancro.

Ospiti della serata Francesca Gaudio e Luca Aiello, rispettivamente "For Lady 2018" e "For Gentleman 2018"

Diverse le personalità presenti in sala, dal sindaco di Mendicino Antonio Palermo, al sindaco di Rose Mario Bria, dall'assessore Margherita Ricci, che ha fasciato la vincitrice, al Presidente del Consiglio Comunale di Mendicino Nathalie Crea. Tra il pubblico anche tanti illustri invitati del nostro territorio... e non solo.

Nel corso della serata poi è stato proiettato il video messaggio di saluto del regista Sebastiano Rizzo, con cui For Lady Over 33 ha organizzato, dallo scorso mese di febbraio, dei laboratori teatrali e poi ancora, tra gli ospiti saliti sul palco anche Enrico Borrelli, che di recente ha partecipato alla trasmissione "C'è posta per te" di Maria De Filippi dove ha incontrato Emma, il suo idolo. Non sono mancati momenti toccanti come il ricordo che il patron della kermesse Ermanno Reda ha voluto dedicare al suo grande amico Candido Greco attraverso delle immagini raccolte in un video realizzato dal regista Franco Barca.

Moda ed Eleganza

Le concorrenti, nel corso della serata, hanno indossato gli abiti realizzati e proposti dall'artista Luigia Granata e dall'atelier "Colta ed Elegante" della Consulente di moda Nunzia Miceli

A decretare le vincitrici una giuria di qualità:

ANNA MARIA COSCARELLO Esperta di moda e organizzatrice di eventi.

LUIGI SPECIALE Direttore artistico della compagnia teatrale "I SENZA NE ARTE NE PARETE"

LUIGI FORMOSO Medico chirurgo specialista in oculistica

ANGELA PIATTELLI Dirigente Psicologo spacialista in Psicologia e Psico-Oncologia

BRUNILDE LATO Direttrice del Centro Danza Paganini

ANTONIO SIMARCO attore amatoriale regista di teatro

RAFFAELLA AQUINO Giornalista e speaker radiofonica

FRANCA TROZZO Direttrice dell'Accademia New Style Scuola di Moda e Design

FRANCESCO PASQUA Titolare della Azienda BIO-SNAILS produttrice della linea cosmetica HELIX alla bava di lumache