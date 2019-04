Prova Tfa sostegno annullata, il rettore: “L’Unical non è responsabile”

"L'università della Calabria è completamente estranea a quanto successo oggi durante lo svolgimento dei test di accesso al corso specializzazione sostegno per le scuole secondarie di primo grado, in quanto l'ateneo fornisce solo la logistica per il concorso". È quanto precisa il rettore dell'Unical, Gino Mirocle Crisci, in seguito all'annullamento della prova, decisa quando all'apertura dei plichi alcuni questionari sono risultati incompleti.

"L'Università della Calabria, in questo caso, ha fornito solo ed esclusivamente le aule per lo svolgimento dei test, la vigilanza e la distribuzione delle buste ai concorrenti, mentre il Miur, che ha indetto il concorso, ha appaltato le procedure ad una ditta esterna, che si è fatta carico di tutte le procedure. La prova selettiva per i candidati presenti questa mattina, sarà ripetuta il 27 aprile.

Si sono svolti regolarmente, invece, nel pomeriggio di oggi, i test del TFA previsti per le scuole secondarie di II grado".