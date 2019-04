Acri (Cs), consegnati gli ecobox negli uffici comunali

"Consegnati negli uffici comunali di Acri gli ecobox per la raccolta del multimateriale e della carta. Nella mattinata di oggi lo staff di Ecoross, che dallo scorso 21 febbraio ha in affidamento temporaneo il servizio di Igiene Urbana nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, ha dato il via ad un'attività straordinaria al fine di potenziare la raccolta differenziata e mantenere l'attuale trend positivo. E si è deciso di iniziare proprio dagli uffici municipali, a dimostrazione dell'attenzione particolare riservata dall'Amministrazione comunale alla raccolta differenziata e ad una migliore gestione complessiva dei rifiuti. Proprio agli amministratori, ai funzionari e ai dipendenti del Municipio spetta il compito di dare il buon esempio all'intera città affinché, attraverso una efficace raccolta differenziata, si possa incrementare il decoro del territorio.

"Una mattinata proficua, quella odierna, all'interno degli uffici comunali, dove alla presenza di Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross, il personale dell'azienda ha effettuato la consegna degli ecobox e avviato una apposita campagna di informazione e sensibilizzazione destinata a tutti i dipendenti, che ha trovato riscontri positivi e fatto registrare entusiasmo da parte del sindaco Pino Capalbo, del vicesindaco con delega all'Ambiente Rossella Iaquinta e dell'intera Amministrazione. Fondamentale, al fine di ottenere tutti i benefici di una corretta raccolta differenziata, la sinergia fra i tre attori principali: uffici comunali, gestore del servizio e cittadini, i quali si stanno dimostrando particolarmente virtuosi e collaborativi.Il servizio di Igiene Urbana, con il sistema del porta a porta spinto sull'intero territorio, viene attualmente svolto dall'azienda nel rispetto del Capitolato d'Appalto preesistente, con risultati in corso dai quali emerge piena soddisfazione". Lo comunica, in una nota, la società Ecoross.