Unical, ottimi risultati per il corso di supporto alle matricole

Si è conclusa positivamente la seconda edizione del corso di azzeramento dei debiti di ingresso, offerto agli studenti del primo anno del corso di laurea in Scienze dell'Educazione dai volontari dell'Associazione Nazionale tutte le età attive per la solidarietà (Anteas) della Cisl, in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'Unical.

Il corso, tenutosi fra il novembre 2018 e il gennaio 2019, è stato rivolto alle matricole le cui performance al test di ingresso avevano mostrato lacune significative, tali da rendere difficoltoso il prosieguo del percorso di studi prescelto. Le lezioni si sono concentrate soprattutto su un lavoro di comprensione testuale dedicata all'acquisizione del vocabolario tecnico specifico alle diverse materie affrontate nel corso del primo anno. Al termine del corso è stato sottoposto agli studenti un nuovo test di valutazione, questa volta superato efficacemente da ciascuno di loro. Inoltre, si è stabilito un rapporto di fiducia fra gli studenti e i docenti volontari, divenuti punti di riferimento anche al di là dell'esperienza didattica appena terminata.