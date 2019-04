Cosenza, tenta furto in appartamento: arrestato 49enne

Ha tentato di forzare l'ingresso di un'abitazione per compiere un furto ma il proprietario se n'e' accorto e ha avvisato la Polizia di Stato. Un cittadino romeno di 49 anni e' stato arrestato, a Cosenza, in flagranza di reato per tentato furto, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Giunti sul posto gli agenti, dopo avere constatato che la persona indicata aveva tentato di entrare anche in un altro appartamento ma senza risultati, hanno acquisito le testimonianze delle persone interessate e hanno rintracciato e bloccato l'autore. L'uomo ha reagito con violenza minacciando, sferrando dei calci e sputando contro i poliziotti che comunque sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in Questura.

Dettagli Creato Lunedì, 15 Aprile 2019 19:18