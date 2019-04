Trebisacce: in arrivo fondi per adeguamento normativa antincendio negli edifici scolastici

In arrivo fondi ministeriali pari a 50.000 euro per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici di Trebisacce che ospitano le Scuole Primarie.

Grazie all'interessamento dell'Amministrazione Comunale di Trebisacce, che ha prontamente ed efficacemente partecipato alla Manifestazione di Interesse per la Concessione di contribuiti finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, le strutture della Scuola San Giovanni Bosco, che ospita le Scuole Primarie della Città di Trebisacce, saranno interessate da una serie di lavori finalizzati a potenziare le misure di sicurezza in merito alle norme antincendio.

"Ancora una volta, l'Amministrazione Comunale - ha dichiarato il sindaco Franco Mundo - sceglie di investire attenzione e lavoro nel mondo della Scuola e, specificatamente, nella sicurezza degli studenti, facendosi trovare efficacemente pronti, grazie all'azione degli uffici preposti, a cogliere tutte le occasioni per rendere gli ambienti scolastici luoghi in cui gli studenti possano esercitare al meglio il proprio diritto allo studio, in assoluta sicurezza. Ciò costituisce un'ulteriore conferma dell'importante impiego di risorse finalizzato, sia a migliorare le strutture scolastiche, sia a dare sicurezza anche ai genitori e consentire la migliore accoglienza dei bambini. È doveroso esprimere un sentito ringraziamento ai tecnici e all'Assessore all'istruzione Roberta Romanelli che ha lavorato incessantemente, in collaborazione con gli altri assessorati, per potenziare la sicurezza degli edifici scolastici e raccogliere tutte le certificazioni e la documentazione necessaria per la richiesta di accesso ai fondi".