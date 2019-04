Crosia (Cs), esami accademici alla New Eurodance

Gli allievi della New Eurodance di Crosia Mirto alla prova degli esami accademici. Un appuntamento annuale durante il quale i ragazzi iscritti ai corsi della prestigiosa academy ionica di danza e arti espressive mettono alla prova la loro preparazione davanti ad una giuria composta da importanti maestri di fama internazionale. Gli esami quest'anno si sono tenuti gli scorsi sabato 6 e domenica 7 aprile e sono state assegnate ben venti borse di studio che porteranno altrettanti allievi, nella prossima estate, a partecipare a master di alta professionalizzazione.

È quanto fa sapere la direttrice dell'Accademia NewEurodance, Sandra Galati.

In due giorni intensi – dice – i ragazzi, dai più piccoli in età imberbe agli adulti, si sono esibiti in tutte le materie proposte nella nostra academy: dalla danza classica a quella moderna, passando per il teatro-danza, il Flamenco, l'Hip Hop, ed il Musical. Sono soddisfatta – aggiunge – perché la commissione d'esame dopo un anno di lavoro ha riscontrato notevoli miglioramenti in tutto il livello dell'Accademia. Questo, ovviamente, da merito agli allievi ma inorgoglisce anche l'intero staff dei docenti dando prova, ancora una volta, di una realtà formativa di riferimento su tutto il territorio. Ho raccolto con soddisfazione l'emozione dei genitori degli allievi che hanno avuto la possibilità di riscontrare i progressi fatti dai ragazzi nel corso di questo anno. Gli esami – ricorda ancora Sandra Galati - sono un momento fondamentale dell'anno accademico perché nello specifico ogni bambino/ ragazzo deve dare prova di quanto imparato in un anno.

I giurati di quest'anno sono stati i maestri Antonella Di Lecce, docente internazionale danza classica metodo Marika Besobrasova nonché direttrice accademia Tersicore Brindisi; Toni Candeloro, etoile internazionale; Giulio Neglia attore e regista cinematografico vincitore del premio migliore attore protagonista dei film in lingua straniera al London Film festival 2017; Alfonso De Giorgi, ballerino e coreografo internazionale di Teatro Danza; Andrea Veneri, ballerino professionista membro della Rich Fam Los Angeles e coreografo internazionale e poi, ancora, i direttori artistici della De Giorgi Academy, Davide De Giorgi act coach e dell'Accademia NewEurodance, Sandra Galati.

Considerato il notevole livello tecnico riscontrato durante le sessioni d'esame, i maestri della giuria hanno deciso di assegnare venti borse di studio. L'etoile Toni Candeloro ha assegnato borse di studio di danza classica per la sua accademia a Lecce; Antonella Di Lecce ha assegnato borse di studio di danza classica per lo stage estivo presso l'istituto Tersicore di Brindisi; Andrea Veneri ha assegnato borse di studio di hip hop per lo stage internazionale Danza Mea a Bratislava; Alfonso De Giorgi ha assegnato borse di studio di Teatro Danza per lo stage estivo di Luglio.

