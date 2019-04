Area urbana di Corigliano (Cs), Ecoross: "Rispettato in pieno il capitolato d'appalto"

La società Ecoross, "impropriamente e incautamente chiamata in causa, rispetta pienamente il capitolato speciale d'appalto. I servizi di igiene urbana sono svolti secondo quanto previsto dal CSA che definisce modalità, criteri, frequenze e luoghi dei servizi, sia di raccolta sia di spazzamento, mediante l'utilizzo di personale addetto altamente qualificato e monitorato".

"Eventuali criticità sono da attribuire alla dilagante inciviltà presente in alcuni quartieri dell'area urbana di Corigliano – zona centro storico, unitamente a una inadeguata azione di controllo del territorio. A tal riguardo, è proprio nella parte alta delle due ex città che Ecoross, in occasione del periodo pasquale, ha avviato una attenta attività di diserbo stradale in applicazione al contratto stipulato con la committenza.

Non è consentito ad alcuno esercitare critiche che ledono la professionalità e l'immagine dell'azienda, da oltre 25 anni sul mercato, con apprezzamenti in vari comuni della Calabria".

"Esiste un Ufficio relazioni con il pubblico all'interno della struttura, a cui ogni singolo cittadino può rivolgersi al fine di segnalare disagi e disservizi quando questi sono in capo alla società Ecoross. Bypassare tale ufficio e ricorrere direttamente alla stampa per denunciare situazioni tra l'altro estranee alla competenza Ecoross, conferma il tentativo di strumentalizzare l'argomento per capitalizzare consensi. Non è un caso se qualche soggetto, che ha da poco ufficializzato la candidatura a consigliere comunale ma da anni lontano dalle problematiche sociali, si sia d'incanto preoccupato di chiamare in causa impropriamente la Ecoross per opere di spazzamento in alcune zone del centro storico di Corigliano, dimostrando limiti evidenti rispetto a una visione complessiva del servizio di igiene urbana che richiede un'azione concomitante di agenti, ivi incluso il ruolo dei cittadini e della pubblica amministrazione.

Il clima da campagna elettorale in atto non può né deve intaccare soggetti privati imprenditoriali estranei alla politica. Si ribadisce pertanto che ogni azione volta a danneggiare l'azienda sarà puntualmente respinta attraverso gli strumenti democratici consentiti dalla legge. Non è ammesso a nessuno speculare sulla professionalità dei lavoratori per meri fini personali".