Progetto A.Mi.Co. prosegue l'attività sul territorio provinciale. Lunedì incontro a Cetraro (Cs)

Progetto A.Mi.Co nasce per assistere piccoli imprenditori a realizzare o implementare la propria idea d'impresa, attraverso il microcredito: una forma di finanziamento assistito che pone al centro l'attenzione alla persona, perché tutela in primis la condizione del debitore. L'accesso al credito è un diritto che, se esercitato compitamente, deve migliorare la condizione sociale ed economica dell'imprenditore. Lo sportello è attivo in Camera di Commercio Cosenza da oltre quattro mesi. E' stato un periodo molto dinamico, durante il quale gli esperti del progetto hanno incontrato uomini e donne con progetti e speranze per il loro futuro. Nonostante le storie siano molto diverse fra loro, ci sono delle costanti che ricorrono: la passione per un'attività che finalmente si ha l'opportunità di trasformare in un lavoro, conciliare tradizione e innovazione con attenzione alle potenzialità offerte dalla rete, recuperare l'azienda di famiglia o un antico mestiere della Comunità in cui si vive e opera. Soprattutto, c'è la voglia di fare, senza ricorrere ad ulteriori metodi assistenziali, per poter realizzare e costruire il proprio futuro. Si tratta di uomini e donne coraggiose, che credono nelle proprie potenzialità, ma sono consapevoli che il mercato è cambiato e hanno bisogno di essere seguiti e aiutati nel loro percorso imprenditoriale.

Nonostante ciò che si dice della Calabria, fare impresa è assolutamente possibile. A patto che si abbia passione. Quella stessa passione che il team di progetto A.Mi.Co mette nel seguire gli imprenditori che hanno voglia di mettersi in gioco.

A Cetraro, per discutere delle potenzialità del microcredito si ritroveranno Klaus Algieri presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Luigi Morrone della Fondazione Carical, Fernando Caldiero vicepresidente Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Paola e Angelo Aita sindaco di Cetraro. I lavori saranno introdotti da Katia Stancato – Economista dell'Istituto Gorrieri. Sono previsti gli interventi di Luca Bonifazi del Fondo di Garanzia delle PMI, Mario Bonacci esperto microcredito, Ennio Stamile Coordinatore di Libera e Giuseppe Aieta Consigliere Regionale.L'appuntamento è per lunedì 15 aprile alle 17.30 nella sala convegni del Palazzo di città.