Cosenza: presentato al Chiostro di San Domenico, alla presenza dell'Assessore Loredana Pastore, il nuovo magazine "Salute style"

Un nuovo magazine a cadenza trimestrale che si occuperà di Salute e di stili di vita. La nuova pubblicazione, "Salute Style", edita da ADT group e che si avvale della direzione della giornalista Rosellina Arturi, è stata presentata ufficialmente nella sala capitolare del Chostro di San Domenico.

A tenerla a battesimo, l'Assessore alla crescita economica e alle attività produttive del Comune di Cosenza Loredana Pastore che ha preso parte all'evento di lancio della nuova iniziativa editoriale insieme a Maria Brunella Stancato, Presidente di Senior Italia Calabria, manager del terzo settore e ideatrice dell'evento "Expo Senior e Junior" sul quale è incentrato il primo numero del magazine. Alla presentazione della nuova avventura editoriale hanno partecipato anche Antonio Volpentesta, Presidente dell'Associazione "Volare" che ha promosso l'Expo, giunto alla sua V edizione e che ha già in cantiere la prossima, in programma ad ottobre, e il direttore artistico dell'evento, nonché direttore responsabile di "Salute e Style", Rosellina Arturi.

In una sala capitolare gremitissima, l'evento di presentazione è stato preceduto da un prologo musicale, grazie a Francesca Paola Sirianni, violinista del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari che ha introdotto la manifestazione eseguendo due brani musicali: la celeberrima "What a wonderful world" di Louis Armstrong e la colonna sonora del film "La Califfa", musicata da Ennio Morricone.

50 pagine, dalla grafica molto curata, il nuovo Magazine di casa ADT ha, in questo primo numero, ripercorso le tappe della quinta edizione dell'Expo Senior e Junior, con una serie di contributi fotografici che danno l'esatta misura dell'evento, che ha fatto registrare un gran numero di visitatori, e di cui l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Occhiuto è partner. "E' la prima volta che una rivista racchiude, in modo esclusivo, tutti i momenti di un singolo evento – ha sottolineato Rosellina Arturi. Particolarmente lieta di aver tenuto a battesimo questa nuova sfida editoriale si è detta l'Assessore alla crescita economica urbana di Palazzo dei Bruzi Loredana Pastore. "Il magazine – ha sottolineato nel suo intervento l'Assessore Pastore - amplifica giustamente gli effetti positivi della quinta edizione dell'Expo Senior e Junior, un vero e proprio inno alla famiglia, alla salute e alla prevenzione. L'iniziativa di divulgazione medico-scientifica e di sensibilizzazione sociale sui tema della terza età, della famiglia e del rispetto per la vita e la salute – ha aggiunto Loredana Pastore – riflette ampiamente la filosofia dell'Amministrazione comunale e del Sindaco Mario Occhiuto che ha posto al centro dell'attenzione la terza età, ma favorendo un confronto con le nuove generazioni, nel pieno convincimento che gli anziani rappresentano una risorsa inesauribile ed un valore aggiunto e che bisogna far di tutto per agevolare quei processi di invecchiamento attivo della popolazione in grado di mantenere sempre viva la dignità degli anziani, favorendone l'integrazione nel tessuto connettivo della società. In un Paese – ha concluso l'Assessore Pastore – in cui le nascite diminuiscono, mentre le aspettative di vita aumentano, bisogna pensare a questa fascia particolare di popolazione che, come i giovani, ha sogni, speranze e voglia di esserci". Maria Brunella Stancato ha poi ricordato l'inserimento, nell'evento dello scorso anno, della sezione Baby "perché – ha spiegato - la tematica scelta è stata la famiglia e al suo interno ruota tutto quello che noi viviamo e quindi le diverse fasce d'età. La Stancato ha inoltre ricordato le attività di prevenzione svolte all'interno dell'Expo grazie anche al supporto dell'Associazione "Biologi senza frontiere". Il nuovo magazine "Salute e Style" sarà stampato per 4 numeri all'anno. Nel prossimo numero saranno contenute diverse anticipazioni sulla sesta edizione dell'Expo Senior e Junior, in programma nei primi giorni di ottobre e che è un evento storicizzato della Regione e che si tiene ogni anno in un bene di interesse culturale come nel 2018 il complesso monumentale di San Domenico e, l'anno precedente, il Castello Svevo.