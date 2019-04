Castrolibero (Cs), Anselmo (M5S): “Questa è l'amministrazione dello sperpero, i numeri parlano chiaro”

"Nonostante i continui tentativi di smentire le affermazioni della nostra consigliera durante lo scorso Consiglio Comunale, finalmente la diretta streaming (fortemente voluta dal Movimento) ha sbugiardato l'amministrazione Greco dimostrando che non può più permettersi di prendere in giro i cittadini! Quanto emerge dalle parole del Sindaco e dei Consiglieri di maggioranza non lascia alcun dubbio sulle loro priorità, seppure infiorate da dotte citazioni: nel DUP si prevedono cifre a sei zeri per la realizzazione dell'esoso quanto inutile campo da golf, per la costruzione della nuova sede del Palazzo comunale, per le fastose infrastrutture da realizzare per attirare ipotetici turisti milionari, ma non viene stanziato nemmeno l'ombra di un centesimo per promuovere la formazione professionale e le politiche del lavoro, neanche il becco di un quattrino per aprire finalmente un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP tra l'altro obbligatorio in ogni Comune!).

Costoro asseriscono - indignati - che la tariffa Tari non è aumentata, ma l'aumento dei relativi costi (pari a circa 100.000 €) chi li pagherà? Il sindaco?

Questi probi amministratori ammettono retoricamente di essere dispiaciuti di aver dovuto prendere "decisioni difficili", ma chi ripagherà gli anni e anni di promesse profuse ai 15 lSU/LPU silurati?

Forse i millantati ricchi turisti che, dopo aver giocato a golf sul lungofiume, nottetempo si trastulleranno nelle tinozze guardando le stelle e sospirando al pensiero di quelle 15 famiglie raggirate..." Lo afferma Anselmo (M5S).