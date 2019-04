Amministrative Rende (Cs), la coalizione di Talarico: “Prestare attenzione nella composizione delle liste”

"Le liste della coalizione #rendepiù e il suo candidato a sindaco, Mimmo Talarico, invitano tutte le forze che intendono partecipare alla competizione elettorale a prestare massima attenzione nella composizione delle proprie liste, e a recepire le esigenze di trasparenza e legalità sempre più presenti nell'opinione pubblica. In questi giorni, infatti, cresce in città la preoccupazione per le possibili infiltrazioni criminali nella imminente competizione elettorale comunale. Allarme sostenuto da inchieste giudiziarie e giornalistiche, datate e recenti, che indicano le consultazioni locali quale contesto facilmente permeabile alla raccolta del consenso per esponenti e fiancheggiatori della criminalità. La coalizione #rendepiù ritiene prioritaria la difesa delle assemblee elettive da ogni tentativo di condizionamento diretto e o indiretto della criminalità, in ogni sua versione, e sottolinea come questa difesa spetti in primis a coloro che in queste ore stanno promuovendo e allestendo le liste".

"Non esiste deroga alla presentazione di liste pulite: tutte le forze in campo rispettino la normativa vigente, il codice di autoregolamentazione proposto dalla commissione antimafia e si facciano carico di alzare il livello di protezione delle istituzioni locali da ogni forma di infiltrazione. Il profilo dei candidati della coalizione #rendepiù , a cominciare dal candidato sindaco, sarà reso pubblico, consultabile online, corredato dalle certificazioni richieste dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, nonché dal curriculum vitae di ognuno. Ci attendiamo che le altre forze facciano altrettanto". E' quanto si legge in un comunicato stampa della coalizione 'Rende Più'.