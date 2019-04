Cariati (Cs), il 13 Aprile arriva il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere

Sabato 13 aprile, nei pressi della villetta Padre Pio sul lungomare di Cariati, sarà presente il camper della Polizia di Stato, divisione anticrimine della questura di Cosenza, con il progetto camper '' questo non è amore ''.

L'iniziativa si inserisce in un percorso intrapreso dall'amministrazione comunale di Cariati teso alla sensibilizzazione della popolazione sul grave problema della violenza di genere.

Il consigliere delegato alle pari opportunità Maria Elena Ciccopiedi, in un'ottica di interazione tra le diverse istituzioni, nell'ambito delle politiche sociali, ha inteso aderire a questo importante progetto, chiedendo la presenza del camper anche nella città di Cariati.

Molteplici le finalità dell'iniziativa: in primis, fornire un'informazione analitica sugli strumenti amministrativi e penali, previsti dalla normativa di settore cui la persona offesa può accedere ma anche e soprattutto attivare ''la rete antiviolenza'' per realizzare le più opportune forme di intervento integrato con i servizi sociali e centri antiviolenza attivi sul territorio.

Il progetto si fonda sulla consapevolezza dell'importanza di una seria e attenta attività di prevenzione e ascolto incentrata su una incisiva opera di informazione e di supporto alla cultura di genere.