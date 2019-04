Cosenza, sottoscritto nuovo accordo decentrato che regolerà i rapporti tra i dipendenti e Comune

Al termine degli incontri tenutisi in questi mesi, le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione comunale, rappresentata dal Dirigente al Personale, Giovanni De Rose, hanno, all'unanimità, sottoscritto oggi il nuovo accordo decentrato che regolerà i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro per i prossimi anni.

Tra i punti salienti e caratterizzanti l'accordo - si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale bruzia - si ricordano: la progressione verticale quale strumento finalizzato ad una più intensa valorizzazione del personale interno, nonché la progressione orizzontale, la definizione dei principi generali del regolamento, in via di approvazione, delle posizioni organizzative, l'incremento delle indennità delle condizioni di lavoro, l'incremento delle indennità di strada e di funzione riservate alla Polizia Municipale.

Organizzazioni Sindacali e Amministrazione hanno espresso soddisfazione e compiacimento per la costruttività del confronto che ha reso agevole il raggiungimento dell'importante traguardo.

