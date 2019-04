Spezzano Albanese (Cs), “Canto Te”: un Festival di Christian Music per il santuario mariano

Nasce sotto il segno di una buona stella il primo Festival di Christian Music, intitolato "Canto Te" e targato Roka Produzioni, dedicato ai festeggiamenti della Madonna delle Grazie, patrona di Spezzano Albanese che si terranno il prossimo 23 aprile. Una sinergia voluta dal "gruppo organizzativo della festa patronale" che molto sta lavorando per la promozione dell'importante luogo di culto arbëresh: un santuario mariano costruito, secondo la leggenda, sul posto in cui la Madonna apparve a tre pastorelli.

Su queste note, dopo anni di lavoro sulla festa patronale, nasce un progetto musicale che punta a differenziarsi dagli altri concorsi canori del territorio. L'idea, infatti, è quella che si possa creare continuità e diffondere in musica il messaggio di fede, di tematiche sociali e di diritti umani anche tra i giovani, spesso lontani dalla Chiesa. Scopo del presente concorso, infatti, è affermare la bellezza del canto come espressione artistica vicina alla fede cristiana come dono per sé e per gli altri.

Una ricerca di senso che vuole esprimere in musica un messaggio forte attraverso la voce di cantautori ed interpreti che si possano confrontare sia nel genere "Christian music", attraverso l'esibizione di brani editi ed inediti, sia nel genere "sociale" con brani inediti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 15 di giovedì 18 aprile, e al vincitore assoluto spetterà la produzione completa del brano inedito più la pubblicazione, distribuzione, sponsorizzazioni e promozione del brano su catalogo e piattaforme Roka Produzioni, mentre altri premi saranno consegnati per ogni categoria. Info su Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .



Dettagli Creato Giovedì, 11 Aprile 2019 14:14